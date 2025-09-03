VUČIĆ NAJAVIO: Uskoro očekujem Fica u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da je dugo razgvarao sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, o mnogo tema.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Najviše tema je bila Evropa, Ukrajina, šta rade Srbija, Slovačka, postigli visok stepen saglasnosti po tom pitanju. Uskoro očekujem Fica u Srbiji, bar na dva-tri dana, da obiđemo što više sredina, i Padinu i Kovačicu i Pački Petrovac, svuda gde Slovaci žive, da vidimo šta je to što možemo njima da pomognemo dodatno - kazao je Vučić.