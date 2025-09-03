Politika

VUČIĆ NAJAVIO: Uskoro očekujem Fica u Srbiji

Novosti online

03. 09. 2025. u 13:44

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kaže da je dugo razgvarao sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, o mnogo tema.

ВУЧИЋ НАЈАВИО: Ускоро очекујем Фица у Србији

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Najviše tema je bila Evropa, Ukrajina, šta rade Srbija, Slovačka, postigli visok stepen saglasnosti po tom pitanju. Uskoro očekujem Fica u Srbiji, bar na dva-tri dana, da obiđemo što više sredina, i Padinu i Kovačicu i Pački Petrovac, svuda gde Slovaci žive, da vidimo šta je to što možemo njima da pomognemo dodatno - kazao je Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO