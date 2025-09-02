NAFTOVOD, NIS I NUKLEARKE Vučić: Srbija se razvija sve više, potrebni su nam različiti izvori energije

TOKOM razgovora dva predsednika, srpskog, Aleksandra Vučića i ruskog Vladimir Putina, u Pekingu na stolu su bile teme iz energetike.

Kada pričamo o energetici, mi tu sad imamo bezbroj različitih pitanja, ne bih da kažem problema, jer nismo došli do toga, vezano za naftovod koji moramo do mađarske granice da izgradimo i nije problem ni u novcu, ali je problem sad kako i koliko će trajati, po kojoj ceni onda, koliko i kako mi možemo da koristimo tu naftu u budućnosti, rekao je Vučić.

Veruje, kako kaže, da sve to u narednom periodu možemo da rešimo i da ćemo to privesti kraju i da će to biti još jedan izuzetno značajan infrastrukturni projekat koji će Srbiji omogućiti diverzifikaciju, dovođenja nafte do rafinerija, kao i mogućnost stvaranja i nekih novih rafinerija u budućnosti.

-Da bismo mogli normalno da živimo i da ekonomski napredujemo. I naravno, treće pitanje su sankcije NIS-u i dogovori da zajednički radimo kako bismo uspeli da važno preduzeće sačuvamo i njegovu delatnost. Mi ne želimo da bilo kome otimamo bilo šta, niti ćemo da sprovodimo neku nacionalizaciju. Nadamo se da će veliki igrači uspeti da se dogovore po tom pitanju, rekao je Vučić.

Dodao je da su razgovarali i o svim važnim drugim pitanjima, oko kojih ne moraju uvek da budu saglasni.

-Ali smo razgovarali veoma iskreno, veoma otvoreno. Razgovarali smo o svim različitim vrstama saradnje. Kad govorimo o energetici, govorili smo veoma jasno i nedvosmisleno i otvoreno i o nuklearnoj energiji, jer ruska kompanija Rosatom je veća u izgradnji malih nuklearnih elektrostanica za proizvodnju električne energije. Ja sam rekao da smo mi već našim mađarskim partnerima ponudili učešće u akcijama, učešće u vlasništvu u PAKŠ-u 2, koliko je naš interes za nuklearnom energijom, jer mi znamo da za 20 i 30 godina nećemo imati dovoljno struje", rekao je Vučić.

Napomenuo je da će nestati i uglja koji sada imamo ili da ćemo ga imati u malim količinama.

-Mi trošimo sve više, Srbija se razvija sve više, sve više fabrika, sve jača industrija i zato nam je to preko potrebno. Tako da, verujem da ćemo i tu nastaviti našu saradnju u budućnosti i tu imamo potpisane memorandume, kao što znate, i sa francuskim EDS, ali će nam biti potrebno mnogo takvih stvari u budućnosti. Razgovarali smo i o, naravno, geopolitičkim pitanjima, o svemu što se u svetu dešava, razgovarali o svim aspektima saradnje Srbije i Rusije u svim oblastima, rekao je Vučić.