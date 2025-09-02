PUTIN UPOZORIO VUČIĆA: Neki bi želeli da te ne vide na čelu Srbije! Važno je što Srbija čuva svoju nezavisnost

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, a nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, otkrio je šta mu je ruski kolega rekao.

Foto: EPA

- Posebno mi je drago što je predsednik Putin i pred vama, a rekao bih i mnogo snažnije pocrtao ili rekao koliko je važno da Srbija čuva svoju nezavisnost. I ukazao mi na to kako bi neki želeli da me ne vide na čelu Srbije i na mestu predsednika Srbije. I nedvosmisleno rekao da poštuje nezavisnu spoljnopolitiku naše zemlje i to što ne odlučuje neko drugi u naše ime, nego što sami donosimo svoje odluke. To je bilo još mnogo jasnije na samom sastanku.