PUTIN UPOZORIO VUČIĆA: Neki bi želeli da te ne vide na čelu Srbije! Važno je što Srbija čuva svoju nezavisnost
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, a nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, otkrio je šta mu je ruski kolega rekao.
- Posebno mi je drago što je predsednik Putin i pred vama, a rekao bih i mnogo snažnije pocrtao ili rekao koliko je važno da Srbija čuva svoju nezavisnost. I ukazao mi na to kako bi neki želeli da me ne vide na čelu Srbije i na mestu predsednika Srbije. I nedvosmisleno rekao da poštuje nezavisnu spoljnopolitiku naše zemlje i to što ne odlučuje neko drugi u naše ime, nego što sami donosimo svoje odluke. To je bilo još mnogo jasnije na samom sastanku.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
