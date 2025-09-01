BRNABIĆ: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da, na žalost hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata.
-Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi, objavila je Brnabić na X nalogu.
Ona je zatim parafrazila pesmu Đorđa Balaševića.
-Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila... Kuharica završila u đubretu (i bukvalno), objavila je Brnabić.
Plenković je ranije danas na Bledskom strateškom forumu rekao da je skeptičan po pitanju togada će do 2030. godine doći do proširenja Evropske unije, tvrdeći da je "Severna Makedonija blokirana, Srbija na rubu građanskog rata, a BiH pod stalnom pretnjom secesionizma".
(Tanjug)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)