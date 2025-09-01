BRNABIĆ: Na žalost Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da, na žalost hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u Srbiji neće biti građanskog rata.

-Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi, objavila je Brnabić na X nalogu.

Ona je zatim parafrazila pesmu Đorđa Balaševića.

-Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila... Kuharica završila u đubretu (i bukvalno), objavila je Brnabić.

Plenković je ranije danas na Bledskom strateškom forumu rekao da je skeptičan po pitanju togada će do 2030. godine doći do proširenja Evropske unije, tvrdeći da je "Severna Makedonija blokirana, Srbija na rubu građanskog rata, a BiH pod stalnom pretnjom secesionizma".

(Tanjug)