U SUBOTU PRVI BLOKADERSKI PRAJD: Predvodi ga Olivera Kovačević, blokaderka iz Đilasove stranke
U SUBOTU 6.09. kreće po prvi put blokaderski prajd.
Prajd je jasno blokaderski orijentisan, predvodi ga jasno orijentisana blokaderka Olivera Kovačević, iz Đilasove stranke.
Organizatori, nezadovoljni svojim gej pravima, su ovaj prajd najavili kao protestni, odnosno blokaderski.
Kako saznajemo, blokaderskom prajdu prisustvovaće i neki stranci.
