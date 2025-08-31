Politika

PIPER: 32 osobe na slici podrške Šolaku i Igoru Božiću! (FOTO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 21:31

NOVINAR Uroš Piper oglasio se na društvenoj mreži "Iks".

ПИПЕР: 32 особе на слици подршке Шолаку и Игору Божићу! (ФОТО)

Foto: Printscreen

- 32 osobe na slici podrške Šolaku i Igoru Božiću!NYC ima prema poslednjem popisu ima 21,414 Srba To znači da se pozivu N1 i Šolaka da dođu na protest protiv novog gazde kome je Šolak prodao firmu i uzeo pare odazvalo - 0,14% Srba iz NYC! 99,86% Srba iz NYC je reklo NE Šolaku - napisao je Uroš Piper.

Foto: Printskrin

