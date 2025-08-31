Politika

PUČE ISTINA NA N1: Vidimo dugačku kolonu građana koji se protive blokadama i u Boleču! (VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 19:40

NA TAJKUNSKOJ N1, morali su da priznaju da je i u Boleču na skupu protiv blokada nepregledna kolona ljudi.

ПУЧЕ ИСТИНА НА Н1: Видимо дугачку колону грађана који се противе блокадама и у Болечу! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Dugačka kolona građana koji se protive blokadama i u Boleču - rekli su uživo u programu na ovoj televiziji. 

Pogledajte snimak:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA