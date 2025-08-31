PUČE ISTINA NA N1: Vidimo dugačku kolonu građana koji se protive blokadama i u Boleču! (VIDEO)
NA TAJKUNSKOJ N1, morali su da priznaju da je i u Boleču na skupu protiv blokada nepregledna kolona ljudi.
- Dugačka kolona građana koji se protive blokadama i u Boleču - rekli su uživo u programu na ovoj televiziji.
Pogledajte snimak:
