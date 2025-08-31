Politika

HAOS MEĐU BLOKADERIMA U NIŠU: Plenumaši ušli u obračun sa grupom Mateje Nikolića

Novosti online

31. 08. 2025. u 12:33

U NIŠU je nastao haos među blokaderima.

ХАОС МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА У НИШУ: Пленумаши ушли у обрачун са групом Матеје Николића

Foto: Printskrin

Tzv. plenum Filozofskog fakulteta optužio je "jednu grupu" (odnosi se na Mateju Nikolića i njegove) da lažiraju odluke za ceo univerzitet, donose ih sami u ime svih!

- Usled nedavnih nemilih događaja osećamo se obaveznim da obavestimo javnost o dešavanjima neposredno pred isteka roka za izglasavanje amandmana na Direktivu koja se tiče oročavanja rada Vlade. Podsećamo da smo se uvek zalagali za vrednosti transparentnosti, javnosti rada i direktne demokratije. Smatramo da se plenumske odluke moraju poštovati i da ne smemo pribegavati metodama protiv kojih se i sami borimo. Ovakvi nastupi nas udaljavaju od ideala studentskog pokreta. Manipulacija rezultatima glasanja direktno podriva demokratiju, jer su se umesto na plenumima, odluke donosile putem anketa - često u poslednjim minutima pred ponoć. Apelujemo da se svi takvi rezultati preispitaju. Jedino plenum može legitimno odlučivati o pitanjima od ovakve političke važnosti. Javno osuđujemo licemerje dotične grupe ljudi, čiji su postupci direktno narušili poverenje među studentima. Legitimni rezultat glasanja, uprkos svim nepravilnostima, jeste da je studentski pokret u celini protiv oročavanja mandata poslanika Narodne skupštine. Naš plenum će taj stav dosledno zastupati i ukazivati na svaku malverzaciju i pokušaj manipulacije rezultatima - navodi "plenum".

Sad Mateja Nikolić i njegovi panično izbacuju te sa Filozofskog iz zajedničkih grupa, dok se ovi oštre da izbace njih.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu