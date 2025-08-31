HAOS MEĐU BLOKADERIMA U NIŠU: Plenumaši ušli u obračun sa grupom Mateje Nikolića
U NIŠU je nastao haos među blokaderima.
Tzv. plenum Filozofskog fakulteta optužio je "jednu grupu" (odnosi se na Mateju Nikolića i njegove) da lažiraju odluke za ceo univerzitet, donose ih sami u ime svih!
- Usled nedavnih nemilih događaja osećamo se obaveznim da obavestimo javnost o dešavanjima neposredno pred isteka roka za izglasavanje amandmana na Direktivu koja se tiče oročavanja rada Vlade. Podsećamo da smo se uvek zalagali za vrednosti transparentnosti, javnosti rada i direktne demokratije. Smatramo da se plenumske odluke moraju poštovati i da ne smemo pribegavati metodama protiv kojih se i sami borimo. Ovakvi nastupi nas udaljavaju od ideala studentskog pokreta. Manipulacija rezultatima glasanja direktno podriva demokratiju, jer su se umesto na plenumima, odluke donosile putem anketa - često u poslednjim minutima pred ponoć. Apelujemo da se svi takvi rezultati preispitaju. Jedino plenum može legitimno odlučivati o pitanjima od ovakve političke važnosti. Javno osuđujemo licemerje dotične grupe ljudi, čiji su postupci direktno narušili poverenje među studentima. Legitimni rezultat glasanja, uprkos svim nepravilnostima, jeste da je studentski pokret u celini protiv oročavanja mandata poslanika Narodne skupštine. Naš plenum će taj stav dosledno zastupati i ukazivati na svaku malverzaciju i pokušaj manipulacije rezultatima - navodi "plenum".
Sad Mateja Nikolić i njegovi panično izbacuju te sa Filozofskog iz zajedničkih grupa, dok se ovi oštre da izbace njih.
