"BORI SE PROTIV KURTIJEVIH I SVIH OSTALIH BLOKADA" Jasne poruke u većinski srpskim sredinama širom Kosova i Metohije

U VEĆINSKI srpski sredinama širom Kosova i Metohije danas su se pojavili plakati u bojama srpske zastave, sa porukama „Hoću mir“, „Hoću da se krećem slobodno“, „Hoću da radim“, „Bori se protiv Kurtijevih i svih ostalih blokada“, „Hoću moju Srbiju nazad“, “Hoću normalan život”, “Ne damo Srbiju”…

Foto: Novosti

Plakati sa ovim porukama osvanuli su u srpskom opštinama na severu Kosova i Metohije, od Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka, pa sve do Gračanice i Kosovskog Pomoravlja…

Ove jasne poruke Srba sa Kosova i Metohije pojavile su se u danu kada se širom Srbije očekuju skupovi protiv blokada, kojima građani traže normalan život, slobodu kretanja i poručuju da žele da sačuvaju svoju Srbiju! Nema sumnje da Srbi sa ovim porukama šalju poruke da žele jaku i stabilnu Srbiju, mir i normalan život.