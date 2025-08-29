Politika

"OD 1. OKTOBRA SE PONOVO PODIŽU PLATE ZA PROSVETNE RADNIKE" Brnabić: Iznosiće oko 106.000 dinara

В.Н.

29. 08. 2025. u 10:55

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić gostovala je na TV Prva.

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Od 1. oktobra se ponovo podižu plate za prosvetne radnike tako da će početna plata u prosveti prvi put u istoriji biti izjednačena sa republičkim prosekom, biće oko 106.000 dinara, to je početna plata u prosveti. Što znači da će prosečna plata u prosveti biti značajno veća od republičkog proseka - rekla je Ana Brnabić.

