PIPAK DUBOKE DRŽAVE OCCRP u kampanji protiv Srbije, u toku njihovo raskrinkavanje (VIDEO)

OCCRP /Organized Crime Corruption Reporting Project/odnosno Projekat za prijavljivanje organizovanog kriminala i korupcije samo je još jedan od pipaka duboke države, koja se u poslednjem periodu igra sa Srbijom.

Foto: Printskrin

I njihovo raskrinkavanje je u toku, upravo kao što se desilo i sa USAID-om i NED-om, a na red će svakako stići i ostali. Ali dok ih ne pogasimo sve, oni uporno buše i bunare ne bi li se dokopali pozicije šefa naše države koji je spreman da radi po tuđim direktivama. Na žalost svi vas, a na sreću svih nas, Srbi su bili, jesu i biće uvek za interese svoje otadžbine.