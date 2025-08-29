MALI O POVEĆANJU PENZIJA: Mislili smo da će povećanje biti 8%, ali smo videli da imamo prostora za mnogostruko veće od čak 12% (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali obrati se povodom povećanja penzija.

Foto: Jutjub printskrin/Tanjug

Ministar Mali se na početku osvrnuo na povećanje penzija ističući da je to sjajna vest.

- Juče smo dobili blic procenu od strane Zavoda za statistiku i videli smo da imamo prostora za dodatno povećanje penzija. Mislili smo da će povećanje penzija od 1. decembra biti 8%, ali smo juče videli da imamo prostora za mnogostruko veće povećanje, negde oko 12% od 1. decembra ove godine.

- Od 2023. imate dvocifrena povećanja penzija, nama je trenutno prosečna penzija od 436 evra, sa ovim povećanjem biti od 485-490 evra. Poređenja radi 2012. godine penzija je bila negde oko 200 evra.

- Ako je penzija 40.000 dinara, ako se poveća za 12% to vam je skoro 5.000 dinara na mesečnom nivou više puta 12 meseci to je jedna mesečna penzija.

Mali je podsetio na obećanje da se do 2027. godine ide na 650 evra povećanja prosečne penzije.

- Znači, od 1. decembra idemo sa dvocifrenim povećanjem penzija najmanje 12%, dakle već početkom januara ta prva penzija uvećana za tih 12% biće isplaćena tim najstarim sugrađanima.

- Danas su razgovori oko minimalne cene rada na tehničkom nivou, dakle, predstavnici poslodavaca, sindikata, Vlade Republike Srbije. Od prvog januara naredne godine redovno povećanje zarade za dvocifren iznos preko 10% da idemo na 550 evra. Već prvog oktobra idemo sa vandrednim povećanjem minimalne zarade sa 457 na 500 evra. Poređanja radi, 2012 godine minimalna zarada je bila 15.700 dinara.