Politika

OVAKO JE PAO MIŠA BAČULOV: Vođa blokadera Miša Bačulov manji od makovog zrna, pognuo glavu i sa lisicama uveden u stanicu (VIDEO)

В.Н.

28. 08. 2025. u 12:09

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Mišu Bačulova, vođu blokadera iz Novog Sada znog napada na policiju tokom neprijavljenog javnog skupa ispred Filozofskog fakulteta.

ОВАКО ЈЕ ПАО МИША БАЧУЛОВ: Вођа блокадера Миша Бачулов мањи од маковог зрна, погнуо главу и са лисицама уведен у станицу (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Miša Bačulov, koji je prošle godine istovario fekalije na Gradsku kuću u Novom Sadu, jedan je od najnasilnijih vođa blokadera.

Iako je predvodio napade na policiju sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, on predvodio napad na policijske službenike i da je fizički nasrtao na njih, gurao ih i udarao po štitovima, pokušavajući da probije kordon i uđe u ovu obrazovnu ustanovu, Bačulov je bio manji od makovog zrna kada je policija došla po njega.

Kako saznaje Informer, njemu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

