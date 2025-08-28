OVAKO JE PAO MIŠA BAČULOV: Vođa blokadera Miša Bačulov manji od makovog zrna, pognuo glavu i sa lisicama uveden u stanicu (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Mišu Bačulova, vođu blokadera iz Novog Sada znog napada na policiju tokom neprijavljenog javnog skupa ispred Filozofskog fakulteta.
Miša Bačulov, koji je prošle godine istovario fekalije na Gradsku kuću u Novom Sadu, jedan je od najnasilnijih vođa blokadera.
Iako je predvodio napade na policiju sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, on predvodio napad na policijske službenike i da je fizički nasrtao na njih, gurao ih i udarao po štitovima, pokušavajući da probije kordon i uđe u ovu obrazovnu ustanovu, Bačulov je bio manji od makovog zrna kada je policija došla po njega.
Kako saznaje Informer, njemu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.
