OVAKO JE PAO MIŠA BAČULOV: Vođa blokadera Miša Bačulov manji od makovog zrna, pognuo glavu i sa lisicama uveden u stanicu (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Mišu Bačulova, vođu blokadera iz Novog Sada znog napada na policiju tokom neprijavljenog javnog skupa ispred Filozofskog fakulteta.

Foto: Printscreen

Miša Bačulov, koji je prošle godine istovario fekalije na Gradsku kuću u Novom Sadu, jedan je od najnasilnijih vođa blokadera.

Iako je predvodio napade na policiju sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, on predvodio napad na policijske službenike i da je fizički nasrtao na njih, gurao ih i udarao po štitovima, pokušavajući da probije kordon i uđe u ovu obrazovnu ustanovu, Bačulov je bio manji od makovog zrna kada je policija došla po njega.

Kako saznaje Informer, njemu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.