BOCAN-HARČENKO: Zapad izazvao krizu u Srpskoj i na Kosovu da bi srušili Vučića

28. 08. 2025. u 08:39

KRIZE u Republici Srpskoj i na KiM namerno su vremenski usklađene kako bi se izvršio maksimalan pritisak na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko za RIA Novosti.

БОЦАН-ХАРЧЕНКО: Запад изазвао кризу у Српској и на Косову да би срушили Вучића

Foto D. Milovanović

- Da, u ovom slučaju smatram da je tako - odgovorio je Bocan-Harčenko na pitanje da li vremensko poklapanje protesta u Srbiji i političke krize u susednoj Republici Srpskoj nije samo slučajnost.

Bocan-Harčenko je istakao da, učestvujući u pregovorima o rešavanju više kriza na prostoru bivše Jugoslavije, odlično zna i može ponovo da potvrdi da „Zapad teži povezivanju različitih procesa u regionalnom kontekstu“.

- U ovom slučaju, reč je o pokušaju uklanjanja predsednika Vučića sa političke scene i njegovog udaljavanja sa vlasti, kao i srpske vlade. Da bi se to postiglo, potrebno je nametnuti maksimalan teret ovom rukovodstvu, teret koji bi bio prevelik za Vučića. A takav teret, uz unutrašnju nestabilnost, mogu predstavljati sve veći problemi u Republici Srpskoj - naveo je Bocan-Harčenko.

On je istakao da situacija oko predsednika Republike Srpske Milorada Dodika takođe utiče na poziciju Aleksandra Vučića.

- Stvaranje problema i na KiM, konkretno na severu Kosova u srpskim sredinama, se takođe može primetiti. Vidimo aktiviranje prištinskog režima, koji sada značajno raste, i odlučno povećava pritisak na kosovske Srbe u severnom delu pokrajine. Ta situacija, prema mišljenju Zapada, i to je zaista tako, stvara veoma teške okvire i ozbiljan izazov za Beograd - ocenio je ambasador.

On je dodao da Vučić ne namerava da se odrekne podrške Republici Srpskoj niti da prizna tzv. Kosovo, što Zapad od njega zahteva.

- Vučić se rukovodi, drugačije se ne sme, interesima saradnje Srbije sa Republikom Srpskom i podrškom koju joj Beograd pruža. On se efikasno odupire ovakvim pokušajima pritiska. Moguće je da je postojala neka vrsta sinhronizacije različitih kriza, kako bi se sve dešavalo u isto vreme - zaključio je ruski ambasador.

Rusija neće ostati po strani

Bocan-Harčenko je poručio da Rusija neće ostati po strani od dešavanja u Republici Srpskoj.

U periodu od 2009. do 2014. godine Bocan-Harčenko bio je ambasador Rusije u BiH, a pre toga je obavljao funkciju specijalnog predstavnika ministra inostranih poslova RF za Balkan.

- Rusija, kao stalna članica Saveta bezbednosti UN, ne ostaje po strani dešavanja u Republici Srpskoj i BiH u celini. Pitanje primene Dejtonskog sporazuma je stalna tema. To je pitanje koje se nalazi na dnevnom redu Saveta bezbednosti. Zbog toga je to zaista ključan faktor u obezbeđivanju stabilnosti u Republici Srpskoj i u BiH - naglasio je ruski ambasador.

Napomenuo je da je još prerano govoriti o međunacionalnom pomirenju na Balkanu, jer se i dalje osećaju međusobna mržnja i neprijateljstvo.

- Rat u Bosni je ipak bio nedavno. Ne baš sasvim skoro, ali mogu da kažem da se još ne može govoriti o primirju. Ta mržnja, nacionalne nesuglasice, neprijateljstvo – sve se to i dalje oseća. Još nije nastupila faza u kojoj se zaista može govoriti o nekoj međunacionalnoj slozi i miru. Apsolutno je prerano za takve izjave. I generalno, kada je reč o Balkanu, nažalost, prerano je govoriti o tome - poručio je Bocan-Harčenko

Saradnja Srbije i Kine

Osim toga, on je istakao i da saradnja Srbije sa Kinom izaziva nezadovoljstvo u Briselu.

- Da, posle Rusije, odmah ide i Kina - rekao je ambasador, odgovarajući na pitanje da li saradnja Beograda i Pekinga takođe budi negodovanje u evropskim krugovima.

Ranije je isticao da bi upravo Brisel mogao stajati iza višemesečnih protesta protiv predsednika Vučića i da bi više voleo da na čelu Srbije vidi sebi poslušnijeg političara.

Bocan-Harčenko je istakao da je Briselu još neprijatnija saradnja Beograda sa Moskvom, jer ona podrazumeva odbijanje Srbije da se priključi bilo kakvim antiruskim sankcijama.

- U ovim pravcima (u ekonomskim odnosima sa Rusijom i Kinom) mnogo toga se radi - podvukao je ambasador.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno saopštio da je u ponedeljak razgovarao sa ambasadorom Kine Li Mingom o očekivanom susretu sa predsednikom Si Đinpingom tokom predstojeće posete Kini. Si je prethodno pozvao Vučića u Peking početkom septembra na obeležavanje 80. godišnjice od pobede kineskog naroda nad japanskom agresijom u Drugom svetskom ratu.

