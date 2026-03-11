POGOĐEN I DRUGI TERETNI BROD U ORMUSKOM MOREUZU: Ne zna se ko je ispalio projektil
JOŠ jedan teretni brod pogođen je danas nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, izazvavši požar, a posada je evakuisana, saopšteno je iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).
Nije poznato ko je ispalio projektil, a brod je zatražio pomoć i posada je evakuisana, prenosi "Gardijan".
Prethodno je jedan teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen, takođe nepoznatim projektilom, na oko 46 kilometara udaljenosti od obale Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Kako se navodi, brod je pretrpeo štetu, ali su svi članovi posade su bezbedni i pružena im je pomoć, a iz UKMTO nije ponuđeno više detalje.
Prethodno je iz te službe od svih brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz zatraženo da se "kreću uz oprez".
Usled rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, Ormuski moreuz je praktično zatvoren. Reč je o jednoj od ključnih tačaka za transport nafte i tečnog gasa. Tankeri već više od nedelju dana ne prolaze kroz moreuz, a proizvođači su primorani da obustave eksploataciju dok se rezervoari pune.
Predsednik SAD Donald Tramp je zapretio da će eskalirati rat sa Iranom ukoliko ta zemlja blokira isporuke nafte iz Bliskog istoka, istovremeno predviđajući brz kraj sukoba.
(Tanjug)
Uskoro opširnije
