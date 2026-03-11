UZBUNA NA AERODROMU U DUBAIJU Krenuo napad, ima ranjenih, putnici dobili hitno upozorenje: "Bežite!" (FOTO, VIDEO)

DUBAI se ponovo našao na meti Irana, a dva drona su pala u blizini aerodroma u Dubaiju. Kako su saopštile vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), četiri osobe su ranjene.

Foto: Iks Printksrin

Jedan državljanin Indije je zadobio "umerene" povrede, dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša su zadobili "lake" povrede.

Drones fall near Dubai airport, injuring four: gov't https://t.co/e6VGdQDWZR pic.twitter.com/4NoniAYOaM — Hürriyet Daily News (@HDNER) March 11, 2026

Zvaničnici kažu da vazdušni saobraćaj u Dubaiju sada funkcioniše normalno.

Ranije je jedan putnik na aerodromu rekao da je putnicima rečeno da se sklone od staklenih prozora i odu u zaštićeno područje.

#BREAKING:



Dubai Government Media Office says two drones fell near Dubai International Airport, resulting in 4 injuries.



Footage is becoming harder to find as UAE authorities impose heavy penalties on people sharing videos of the attacks. pic.twitter.com/gdGC6Bhvmz — Hamdan News (@HamdanWahe57839) March 11, 2026

Sve najnovije vesti o ratu na Bliskom istoku čitajte u našem BLOGU UŽIVO.