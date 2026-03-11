UZBUNA NA AERODROMU U DUBAIJU Krenuo napad, ima ranjenih, putnici dobili hitno upozorenje: "Bežite!" (FOTO, VIDEO)
DUBAI se ponovo našao na meti Irana, a dva drona su pala u blizini aerodroma u Dubaiju. Kako su saopštile vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), četiri osobe su ranjene.
Jedan državljanin Indije je zadobio "umerene" povrede, dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša su zadobili "lake" povrede.
Zvaničnici kažu da vazdušni saobraćaj u Dubaiju sada funkcioniše normalno.
Ranije je jedan putnik na aerodromu rekao da je putnicima rečeno da se sklone od staklenih prozora i odu u zaštićeno područje.
Sve najnovije vesti o ratu na Bliskom istoku čitajte u našem BLOGU UŽIVO.
