UZBUNA NA AERODROMU U DUBAIJU Krenuo napad, ima ranjenih, putnici dobili hitno upozorenje: "Bežite!" (FOTO, VIDEO)

11. 03. 2026. u 09:44

DUBAI se ponovo našao na meti Irana, a dva drona su pala u blizini aerodroma u Dubaiju. Kako su saopštile vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), četiri osobe su ranjene.

Foto: Iks Printksrin

Jedan državljanin Indije je zadobio "umerene" povrede, dva državljanina Gane i jedan državljanin Bangladeša su zadobili "lake" povrede.

Zvaničnici kažu da vazdušni saobraćaj u Dubaiju sada funkcioniše normalno.

Ranije je jedan putnik na aerodromu rekao da je putnicima rečeno da se sklone od staklenih prozora i odu u zaštićeno područje.

