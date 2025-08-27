VUČIĆ SE SASTAO SA SVOLVELOM: O modalitetima za jačanje saradnje na političkom i ekonomskom planu (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom.
"Dobar i sadržajan razgovor sa kongresmenom i članom Srpskog kongresnog kokusa @ericswalwell o bilateralnim odnosima Srbije i #SAD. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, kao i o modalitetima za jačanje saradnje na političkom i ekonomskom planu, kao i u drugim oblastima od obostranog interesa.
Ponovio sam zahvalnost za dosadašnju kontinuiranu podršku SAD procesu evropskih integracija Srbije i sa zadovoljstvom konstatovao da se naša ekonomska saradnja intenzivno razvija, prvenstveno kroz sve veće investicije američkih kompanija, naročito u sektorima od strateškog značaja za dalji ekonomski rast Srbije.
Republika Srbija je opredeljena da u odnosima sa SAD promoviše pozitivnu agendu orijentisanu ka budućnosti, kao i na stavljanje težišta na razvoj pre svega ekonomske, ali i drugih vidova uzajamno korisne saradnje", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
