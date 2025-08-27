Politika

VUČIĆ DANAS SA ERIKOM SVOLVELOM: Predsednik će razgovarati sa kongresmenom iz SAD

В.Н.

27. 08. 2025. u 08:35

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom.

ВУЧИЋ ДАНАС СА ЕРИКОМ СВОЛВЕЛОМ: Председник ће разговарати са конгресменом из САД

Foto: Tanjug

Sastanak će biti održan 09.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres službe predsednika Srbije.

BONUS VIDEO:

Čanak komanduje, Bačulov predvodi teroristički napad na policiju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u

STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u