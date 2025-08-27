VUČIĆ DANAS SA ERIKOM SVOLVELOM: Predsednik će razgovarati sa kongresmenom iz SAD
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom.
Sastanak će biti održan 09.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopšteno je iz pres službe predsednika Srbije.
BONUS VIDEO:
Čanak komanduje, Bačulov predvodi teroristički napad na policiju
Preporučujemo
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)