PICULA PRIZIVA KRV U SRBIJI ZARAD BLOKADERA I SMRT JEDINE PREŽIVELE U PADU NADSTREŠNICE! "17. život tokom protesta mogao bi biti okidač!"
TONINO Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, još jednom je šokirao javnost, ovog puta izjavom koja prelazi granice političkog i ljudskog dostojanstva.
U intervjuu za hrvatski nedeljnik 7dnevno, Picula je, komentarišući aktuelne proteste u Srbiji, izneo zabrinjavajuću tezu - da bi, kako je rekao, "sedamnaesti život tokom protesta mogao biti okidač“ - misleći na 17. žrtvu pada nadstrešnice u Novom Sadu!
Sadržaj svih Piculinih objava i izjava je uvek skandalozan, ali ovo je - zastrašujuće!
Tekst pod nazivom: ""Sve frustracije glavnog Vučićevog ustaše: 17. život tijekom prosvjeda mogao bi biti okidač" pompezno je najavljen.
Dakle, Tonino Picula, kao visoki evropski zvaničnik, bez zadrške govorio o smrti kao mogućem "rešenju" političke krize u zemlji za koju je od jedne evropske instirucije postavljen kao izvestilac! Njegova sposobnost i objektivnost da obavlja funkciju koju mu je poverio Evropski parlament ozbiljno je dovedena u pitanje kada je objavio fotografiju iz svojih ratnih dana u Hrvatskoj, na dan zločinačke akcije "Oluja".
Picula je godinama unazad pokazivao otvorenu netrpeljivost prema srpskom narodu, a svojom objavom početkom avgusta dokazao je da nema bilo kakvu empatiju prema Srbima proteranim iz Hrvatske, a nema ni moralne odgovornosti.
I pored ovako uznemirujućih i neprimerenih izjava, Evropski parlament i dalje ćuti. Nema reakcije, nema osude, nema čak ni pokušaja distanciranja od reči svog izvestioca.
Ukoliko im objava o Oluji u vojnoj uniformi s kalašnjikovim nije baš bila "trn u oku" - ova o prizivanju smrti za mladu mamu, koja je i pored teških povreda zadobijenih u rušenju nadstrešnice na Železničkoj stanici uspela da se izbori za život - kako bi blokaderska obojena revolucija postigla svoj cilj i smenila aktuelnu vlast u Srbiji, predstavlja još veći šamar zdravom razumu i moralnim vrednostima - na koje bi Evropski parlament morao pod hitno da reaguje!
(Kurir.rs)
