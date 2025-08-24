Politika

"TEŠKE SU MI PODELE" Građani Petrovca neće blokade (VIDEO)

24. 08. 2025. u 22:30

GRAĐANI Petrovca neće blokade.

ТЕШКЕ СУ МИ ПОДЕЛЕ Грађани Петровца неће блокаде (ВИДЕО)

- Ja sam, pre svega, majka, žena koja hoće da gaji svoju decu u miru u sigurnosti. Kao i svaka druga majka, želim da ta deca završe školu, da se zaposle, da planiraju život u našoj Srbiji koja je pravedna i sigurna. Dosta mi je blokada! Teške su mi podele, teško mi padaju sukobi - poručila je jedna žena iz Petrovca.

