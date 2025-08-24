NJUJORK POST ANALIZIRAO STANJE U SRBIJI "Zahtev za izbore antidemokratska ucena!

AMERIČKI portal Njujork post analizirao je trenutnu političku situaciju u Srbiji, ali sa posebnim fokusom na proteste koje predvode blokaderi protiv predsednika Aleksandra Vučića, a koji potresaju zemlju već 9 meseci.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Kako su istakli u tekstu objavljenom na svom portalu, detaljno analizirajući društvenu krizu, u nepodnošljivoj avgustovskoj vrućini, protesti su postali nasilni.

"Gotovo svake večeri centar Beograda, prestonice, pretvara se u bojno polje", ističu novinari Njujork posta.

Kako su dalje opisali, ono što je počelo kao tihi pomen žrtvama u padu nadstrešnice u Novom Sadu, vremenom je preraslo u "ustanak".

U početku je Vučić demonstrante opisivao kao "dobronamerne" i naložio vlastima da ne koriste prekomernu silu protiv besnih masa.

Ali njegove ustupke studenti nisu prihvatili. Ovog meseca su zapalili prostorije Vučićeve stranke u Novom Sadu. Sada traže njegovu ostavku i raspisivanje vanrednih izbora.

Međutim, kako dalje ističu, Vučića od svih lidera na Balkanu izdvajaju njegova postignuća.

On je Srbiji u poslednjih 12 godina doneo ono što Balkan retko poznaje: stabilnost i prosperitet.

U periodu između 2003. i 2014. godine, srpska ekonomija bila je krajnje nestabilna. Pod Vučićem, iako je inflacija poslednjih meseci porasla, nezaposlenost je na rekordno niskom nivou, javni dug je smanjen, a priliv stranih investicija je snažan.

Dalje tvrde da deo Zapadnjaka greši kada pozivaju na akciju protiv Vučića pretpostavljajući da će ono što dođe posle njega biti bolje od njega.

"Opozicija je, i posle skoro godinu dana, bez vođstva jer je mešavina ekstremista i idealista, ultranacionalista i nacionalista. Ona nema nijednu Vučićevu vrlinu, ali ima sve mane".

Takođe, dodaju da je podjednako važno prepoznati da zahtev za ostavkom predsednika pod pretnjom nasilja nije demokratski izraz nezadovoljstva. To je, kako kažu, antidemokratska ucena.

(nypost)