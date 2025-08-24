VUČIĆ: Izvršitelji više neće moći da vam oduzmu stan do 60 kvadrata - VAŽNA MERA ZA GRAĐANE
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je jedna od mera za građane Srbije izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju.
- Ovu meru smo preuzeli na osnovu žalbi naših građana. Svi se žale na postupak izvršenja. Niko ne može da vam oduzme jednu nekretninu do 60 metara kvadratnih. Ovime hoćemo da zaštitimo porodice, sve građane, decu...
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
ZASTRAŠUJUĆE: Upecao veoma retku ribu - ogromnu! "Živi fosil" iz doba dinosaurusa (FOTO)
JEDAN od najstarijih "preživelih" iz doba kada su svetom hodali dinosaurusi.
