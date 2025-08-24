Politika

VUČIĆ: Izvršitelji više neće moći da vam oduzmu stan do 60 kvadrata - VAŽNA MERA ZA GRAĐANE

В.Н.

24. 08. 2025. u 11:52

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je jedna od mera za građane Srbije izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju.

ВУЧИЋ: Извршитељи више неће моћи да вам одузму стан до 60 квадрата - ВАЖНА МЕРА ЗА ГРАЂАНЕ

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Ovu meru smo preuzeli na osnovu žalbi naših građana. Svi se žale na postupak izvršenja. Niko ne može da vam oduzme jednu nekretninu do 60 metara kvadratnih. Ovime hoćemo da zaštitimo porodice, sve građane, decu... 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu