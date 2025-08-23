Politika

VUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane

В.Н.

23. 08. 2025. u 19:48

PREDSEDNIK Repulike Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Ubu gde se osvrnuo na stanje Darka Glišića.

Foto: Tanjug

Predsednik je prokomentarisao i stanje Darka Glišića.

- Došao bi da je mogao. Nije mogao nikako. Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli - naveo je Vučić.

