VUČIĆ O STANJU DARKA GLIŠIĆA: Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane
PREDSEDNIK Repulike Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Ubu gde se osvrnuo na stanje Darka Glišića.
Predsednik je prokomentarisao i stanje Darka Glišića.
- Došao bi da je mogao. Nije mogao nikako. Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli - naveo je Vučić.
