TAČNO U 11 SATI: Vučić sutra predstavlja novi paket ekonomskih mera za poboljšanje standarda građana

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće sutra novi paket ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Kako je najavljeno iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić je predstaviti mere u 11.00 časova, u Palati Srbija.

