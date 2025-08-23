TAČNO U 11 SATI: Vučić sutra predstavlja novi paket ekonomskih mera za poboljšanje standarda građana
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće sutra novi paket ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije.
Kako je najavljeno iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić je predstaviti mere u 11.00 časova, u Palati Srbija.
SLIKA DVE SRBIJE: Na jednoj blokaderska, puna nasilja, na drugoj Vučićeva - mir i stabilnost
