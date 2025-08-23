Politika

TAČNO U 11 SATI: Vučić sutra predstavlja novi paket ekonomskih mera za poboljšanje standarda građana

В.Н.

23. 08. 2025. u 14:59

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće sutra novi paket ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije.

ТАЧНО У 11 САТИ: Вучић сутра представља нови пакет економских мера за побољшање стандарда грађана

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Kako je najavljeno iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić je predstaviti mere u 11.00 časova, u Palati Srbija.

BONUS VIDEO:

SLIKA DVE SRBIJE: Na jednoj blokaderska, puna nasilja, na drugoj Vučićeva - mir i stabilnost

https://video.novosti.rs/vesti/video/15464-slika-dve-srbije-na-jednoj-blokaderska-puna-nasilja-na-drugoj-vuciceva-mir-i-stabilnost

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PONOVO ŽALE NAD KURTIJEM: EU sa očekivano mlakom reakcijom - Razočarani zbog nesertifikacije dve srpske stranke za lokalne izbore na KiM
Politika

0 0

PONOVO ŽALE NAD KURTIJEM: EU sa očekivano mlakom reakcijom - Razočarani zbog nesertifikacije dve srpske stranke za lokalne izbore na KiM

EVROPSKA unija je "razočarana" zbog toga što dve političke stranke Srba iz AP KiM nisu dobile sertifikat za učešće na predstojećim lokalnim izborima i izražava žaljenje zbog stava koji je zauzela stranka Samoopredeljenje tokom procesa sertifikacije, saopštila je u petak Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

23. 08. 2025. u 12:45

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu