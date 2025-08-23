Politika

"SVOJ ŽIVOT SAM POSVETIO SRBIJI!" Vučićeva poruka na Instagramu - Dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište

В.Н.

23. 08. 2025. u 12:30

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem svog zvaničnog Instagram naloga.

СВОЈ ЖИВОТ САМ ПОСВЕТИО СРБИЈИ! Вучићева порука на Инстаграму - Док сам жив борићу се против свих који желе да је униште

Foto: Instagram/AVučić

- Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište - piše u objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

