DVA PUTA ZA MESEC DANA: Nikolina Sinđelić već jednom probala da optuži policiju za silovanje (FOTO)

NIKOLINA Sinđelić, NVO aktivistkinja u fokus javnosti je došla tako što je u emisiji na N1 javno optužila načelnika JZO, Marka Krička, kako joj je pretio silovanjem.

Međutim, nakon što je o ovoj aktivistkinji i omladinki stranke Mikija Aleksića, u javnosti isplivalo niz skandaloznih informacija, uključujući i navode o onlifens nalogu, ali i obukama u organizaciji Džordža Soroša a u vezi građanskog aktivizma, više se ne postavlja pitanje da li je reč o stvarnom incidentu, već ko je osmislio ovu kampanju usmerenu na diskreditaciji pojedinih ličnosti iz bezbednosnih struktura.

Naime, optužbe koje je Nikolina Sinđelić iznela 15. avgusta tvrdeći da joj je načelnik Kričak udarao glavom o zid i navodio kako će je silovati dok svi gledaju, nije nešto što Sinđelić pokušava da nametne kao istinu prvi put. Tačno mesec i po dana ranije, 3. jula, Nikolina je na Fejsbuku objavila vrlo sličnu priču. Optužila je policiju da je tukla, navela kako joj je inspektor oteo telefon, bacio ga i rekao: „Je*aćemo vas.“

Uz sve to je objavila i fotografije modrica i sebe kao žrtvu. Scenario gotovo identičan. Ista struktura, isti rečnik, isti tip emocionalne poruke, samo drugi policajac u priči.

Kada neko dva puta u kratkom roku izađe sa gotovo istim optužbama, sličnim narativom i istim porukama, onda je sasvim logično posumnjati da je u pitanju scenario smišljen u jednom centru i sa određenim ciljem.

Koliko je sumnjiva priča ove devojke govori u prilog i to što je samo mesec dana pre pada nadstrešnice bila u Nemačkoj u kampu koji je organizovao Džordž Soroš, ali i njene bliske veze sa Pavlom Cicvarićem sa kojim je zajedno u NVO „Borba“.

Kao i činjenica da je u momentu iznošenja optužbi, dakle 15. avgusta, stigla da gostuje na televiziji, ali ne i da uradi lekarski pregled i izvadi povredne liste, koje je najavila da će izvaditi 18. avgusta, na dan kada je Zdravko Ponoš, lider prozapadne opozciione stranke u njeno ime podneo krivičnu prijavu.

Svi ovi detalji dobijaju na značaju upravo zbog toga što se ovakvi nastupi uklapaju u već viđenu šemu, udar na policiju, izazivanje haosa, predstavljanje države kao represivne sile.

U svemu tome, Nikolina Sinđelić igra ulogu „žrtve“ koja treba da pokrene talas osude, stranih reakcija i medijske histerije. A kad policija odgovori demantijem, kao u ovom slučaju, onda se to proglašava prikrivanjem istine.

Nikolina Sinđelić ima pravo da prijavi šta god želi. Ali javnost ima pravo da se pita, zašto uvek po istom šablonu, zašto baš u ključnim momentima pritiska na policiju, i zašto uz podršku istih krugova koji godinama rade na urušavanju Srbije iznutra?

