SRAMNO: Blokaderima "stoji knedla u grlu" što Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji Oluja

BLOKADER iz Sremskih Karlovaca izjavio je danas kako mu smeta to što Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja".

Na pitanje novinarke šta misli zašto su baš Sremski Karlovci izabrani za obeležavanje Dana sećanja na prognane i stradale u "Oluji", izjavio je kako svim blokaderima "stoji knedla u grlu" zbog tog događaja.

SRAMNO! Blokaderima "stoji knedla u grlu" sto Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji Oluja pic.twitter.com/eobfPexCtx — Moral (@Moral_nemoral) August 22, 2025

Oni bi da zaboravimo naše žrtve i stradanja našeg naroda i da se izvinjavamo svima za zločine koje su počinili nad našim narodom.

Podsetimo, Srbija pre 12 godina nije obeležavala sećanje na žrtve Oluje i da nije bilo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na čiju se inicijativu danas sećamo žrtava iznova bismo sahranjivali one koje su ubili u toj zločinačkoj akciji.

