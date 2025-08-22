Politika

SRAMNO: Blokaderima "stoji knedla u grlu" što Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji Oluja

В. Н.

22. 08. 2025. u 21:44 >> 21:52

BLOKADER iz Sremskih Karlovaca izjavio je danas kako mu smeta to što Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji "Oluja".

Foto: Printskrin

Na pitanje novinarke šta misli zašto su baš Sremski Karlovci izabrani za obeležavanje Dana sećanja na prognane i stradale u "Oluji", izjavio je kako svim blokaderima "stoji knedla u grlu" zbog tog događaja.

Oni bi da zaboravimo naše žrtve i stradanja našeg naroda i da se izvinjavamo svima za zločine koje su počinili nad našim narodom.

Podsetimo, Srbija pre 12 godina nije obeležavala sećanje na žrtve Oluje i da nije bilo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na čiju se inicijativu danas sećamo žrtava iznova bismo sahranjivali one koje su ubili u toj zločinačkoj akciji.

