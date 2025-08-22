BLOKADERI POKAZALI ČEGA SE JEDINO PLAŠE: Ne prezaju od nasilja, ali im dijalog uliva strah u kosti (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas blokadere na televizijski duel u cilju rešavanja problema i spuštanja tenzija u zemlji, što su oni momentalno odbili uz izgovor da "zahtevaju raspisivanje izbora kao uslov za to".

Foto: Profimedia

"Iks" nalog "Studenti Župe" oglasio se danas tvrdeći da Vučić hoće od duela da "napravi rijaliti program".

"Verovatno je hteo da pozove na TV duel koji ide uživo, pa da od njega napravi rijaliti program, kao od intervjua sa Brankicom Stanković. Dijalog može, ali kad raspišeš izbore", navedeno je u objavi.

Foto: Printscreen/Iks

Ovakve izjave jasno pokazuju da se blokaderi zaista plaše samo jedne stvari, a to je upravo dijalog.

(Informer)