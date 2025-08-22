"ON BI SAMO DA PRIČA SA STRANCIMA KOJI GA FINANSIRAJU" Biljana Pantić Pilja reagovala na izjavu Save Manojlovića

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu je Odeljenju za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu podovom njegove iznenadne promene dosadašnje prakse, uputilo dopis kojim je, kako saznajemo, sudije tog Odeljenja obavestilo da njihovo pravno stanovište u vezi sa kvalifikacijom krivičnog dela u prethodnom postupku smatra - neosnovanim, nepravilnim i nezakonitim, te je najavilo da će se na njihove odluke u vezi sa tim žaliti u zakonom propisanom postupku.