"ON BI SAMO DA PRIČA SA STRANCIMA KOJI GA FINANSIRAJU" Biljana Pantić Pilja reagovala na izjavu Save Manojlovića

V.N.

22. 08. 2025. u 14:37

POSLANICA Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja odgovara na pisanje lidera pokreta Kreni-Promeni Sava Manojlovića.

Foto: Printskrin/Instagram/biljana_pantic_pilja

 -Smeta Savi Manojloviću poziv Aleksandra Vučića na razgovor. Kao ozbiljan državnik, kome su Srbija i građani Srbije na prvom mestu, pozivao je Aleksandar Vučić na dijalog i ranije i ponovio je poziv i sada. Uprkos nasilju i blokadama, linčovanju političkih neistomišljenika, paljenja naših stranačkih prostorija, Predsednik Srbije želi da sasluša i razgovara. Aleksandar Vučić je pružio ruku. Ponovo.

Ali Sava neće da priča sa Aleksandrom Vučićem, on bi samo da priča sa strancima koji ga finansiraju.
Savi su bliži Brisel i Rokfelerova fondacija, neće on da se vodi dijalog. Njemu haos odgovara. On bi da se bori do poslednje kapi tuđe krvi. Sava će da tvituje i da huška Srbe jedne na druge a on će da se naplaćuje iz stranih fondova.
Srbiji je potreban mir. Građanima je potrebna stabilnost. To je ono sto želi Aleksandar Vučić. Ali ima i takvih kao Sava, koji žele slabu i nestabilnu Srbiju jer se nadaju da će tako da se preporuče strancima. Razlika je očigledna.
Aleksandru Vučiću je uvek bila i biće, Srbija na prvom mestu!- napisala je poslanica Biljana Pantić Pilja na svom Instagram profilu.

