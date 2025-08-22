"ON BI SAMO DA PRIČA SA STRANCIMA KOJI GA FINANSIRAJU" Biljana Pantić Pilja reagovala na izjavu Save Manojlovića
POSLANICA Srpske napredne stranke Biljana Pantić Pilja odgovara na pisanje lidera pokreta Kreni-Promeni Sava Manojlovića.
-Smeta Savi Manojloviću poziv Aleksandra Vučića na razgovor. Kao ozbiljan državnik, kome su Srbija i građani Srbije na prvom mestu, pozivao je Aleksandar Vučić na dijalog i ranije i ponovio je poziv i sada. Uprkos nasilju i blokadama, linčovanju političkih neistomišljenika, paljenja naših stranačkih prostorija, Predsednik Srbije želi da sasluša i razgovara. Aleksandar Vučić je pružio ruku. Ponovo.
Savi su bliži Brisel i Rokfelerova fondacija, neće on da se vodi dijalog. Njemu haos odgovara. On bi da se bori do poslednje kapi tuđe krvi. Sava će da tvituje i da huška Srbe jedne na druge a on će da se naplaćuje iz stranih fondova.
Srbiji je potreban mir. Građanima je potrebna stabilnost. To je ono sto želi Aleksandar Vučić. Ali ima i takvih kao Sava, koji žele slabu i nestabilnu Srbiju jer se nadaju da će tako da se preporuče strancima. Razlika je očigledna.
Aleksandru Vučiću je uvek bila i biće, Srbija na prvom mestu!- napisala je poslanica Biljana Pantić Pilja na svom Instagram profilu.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)