RAT MEĐU BLOKADERIMA NA VRHUNCU! Siniša Kovačević poručio: Sloba Georgiev je zli, glupi, lažljivi podlac!

V.N.

22. 08. 2025. u 14:05

DRAMSKI pisac Siniša Kovačević, pristalica opozicije, obrušio se na Slobodana Georgieva.

РАТ МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА НА ВРХУНЦУ! Синиша Ковачевић поручио: Слоба Георгиев је зли, глупи, лажљиви подлац!

Siniša Kovačević, Foto D. Dozet

Na društvenoj mreži „X“ (nekadašnji Tviter), Kovačević je napisao:

 -Povodom vređanja velikog srpskog novinara na nacionalnoj osnovi, molim Vas da to ne radite. Nije problem što je neko Bugarin, ako je Bugarin, problem je što je zli i glupi, lažljivi podlac. Znate li koliko ima pismenih, obrazovanih, kompetentnih Bugara koji nisu doušnici BIA? Mnogo- napisao je Kovačević.

Ova poruka pokazuje da je rat mešu blokaderima na vrhuncu.

Foto: Printskrin

