RAT MEĐU BLOKADERIMA NA VRHUNCU! Siniša Kovačević poručio: Sloba Georgiev je zli, glupi, lažljivi podlac!

DRAMSKI pisac Siniša Kovačević, pristalica opozicije, obrušio se na Slobodana Georgieva.

Siniša Kovačević, Foto D. Dozet

Na društvenoj mreži „X“ (nekadašnji Tviter), Kovačević je napisao:

-Povodom vređanja velikog srpskog novinara na nacionalnoj osnovi, molim Vas da to ne radite. Nije problem što je neko Bugarin, ako je Bugarin, problem je što je zli i glupi, lažljivi podlac. Znate li koliko ima pismenih, obrazovanih, kompetentnih Bugara koji nisu doušnici BIA? Mnogo- napisao je Kovačević.

Ova poruka pokazuje da je rat mešu blokaderima na vrhuncu.

Foto: Printskrin