RAT MEĐU BLOKADERIMA NA VRHUNCU! Siniša Kovačević poručio: Sloba Georgiev je zli, glupi, lažljivi podlac!
DRAMSKI pisac Siniša Kovačević, pristalica opozicije, obrušio se na Slobodana Georgieva.
Na društvenoj mreži „X“ (nekadašnji Tviter), Kovačević je napisao:
-Povodom vređanja velikog srpskog novinara na nacionalnoj osnovi, molim Vas da to ne radite. Nije problem što je neko Bugarin, ako je Bugarin, problem je što je zli i glupi, lažljivi podlac. Znate li koliko ima pismenih, obrazovanih, kompetentnih Bugara koji nisu doušnici BIA? Mnogo- napisao je Kovačević.
Ova poruka pokazuje da je rat mešu blokaderima na vrhuncu.
