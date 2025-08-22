"NAMERA BLOKADERA JE DA SE SRBIJA BACI NA KOLENA" Vučević jasan: Doveli su do situacije da padne ljudska žrtva

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević istakao je gostujući na K1 televiziji da je ljudima dosta blokada i da žele da nastave normalno da žive.

-Vrlo izazovan momenat za državu, prošli smo kroz neverovatne izazove kao društvo i država. Siguran sam da niko nije mogao da predvidi šta će se desiti, osim ovih što organizuju. Ovo dugo traje, a blokaderi su došli do tog nivoa nasilja, kada je pitanje kada će pasti neka ljudska žrtva. Ljudi su umorni i građani očekuju od države da se obezbedi sigurnost, stabilnost, da se vrate normalnim aktivnostima, da se bave redovnim stvari, da se pripremaju za jesenju i zimsku sezonu, studenti da polažu ispite, paori da spremaju sve što se radi u agrarnim aktivnostima. Sve to zajedno možemo da sublimiramo kroz poruku da je ljudima dosta blokada - rekao je Vučević na Televiziji K1.

Vučević je rekao da blokaderi imaju nameru da se Srbija baci na kolena, da oslabi kao država na različitim poljima.

-Sve vreme dok se dešava ovo, imamo povećanje pritiske na Srbe na KiM. Juče je CIK odbio učešće Srpske liste na izborima, imate optužnice i istrage protiv rukovodstva RS. Uvek se govori o završetku plana da Kosovo bude nezavisna država, a mi smo se fokusirali na to ko će biti jači blokader, od krvavih ruku od požara, štangli, a samo je pitanje šta je sledeće. Od minuta ćutanja do topovskih udara. Tadašnji lideri su suštinski predavali delove države drugim sistemima i slabili državu. Mislim na sistem prosvete, ali i pravosuđa, pa i određene segmente bezbednosti. Nesporno je da postoje mediji koji su platforme za pritiske i laži, koji ohrabruju deo ljudi koji rade to što rade, da je normalno da se okupe da se neko okupi - naveo je Vučević.

