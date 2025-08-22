VUČIĆ SE OGLASIO RANO JUTROS: Moćna poruka predsednika Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros porukom na Instagramu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Jedina politika blokadera je sruši i spali. Nikome ne damo da nam uništi Srbiju - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, građani Srbije ustali su protiv blokada i devetomesečnog terora i nasilja. Oni su se u 50 mesta širom zemlje okupili u velikom broju i poslali poruku: Hoćemo svoju Srbiju nazad!

Novo okupljanje najavljeno je za subotu u 18.30 časova, ovog puta u više od 80 mesta širom Srbije.