LJUDI BEZ LICA PROTIV VUČIĆA: Maskirani blokaderi koji prolivaju tuđu krv ruše čoveka biranog od naroda

NASILjE kao jedino sredstvo obračuna blokadera sa državom i vlašću i bežanje od odgovornosti uveli su u blokaderski pokret imperativ da se bude anoniman i netransparentan. Naspram Aleksandra Vučića, legitimnog i legalnog predstavnika države i vlasti, stali su ljudi bez lica.

Dakle - ljudi bez odgovornosti i savesti pokušavaju da se predstave kao alternativa onima koji su na demokratskim izborima od građana Srbije dobili podršku da vode ovu zemlju.

Protiv Aleksandra Vučića ustali su ljudi koji bezglavo jure za polugama vlasti, ne prezaju od nasilja i prolivanja tuđe krvi, ali sopstvenu odgovornost ne nude ni po koju cenu.

Zloupotrebljavaju nezadovoljne građane i manipulišu njima, nudeći se kao spasonosno rešenje.

Ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost. Onaj ko se krije iza građana zavređuje ništa drugo do prezir. Onaj ko na svojoj anonimnosti gradi autoritet nije ništa drugo do ljudska i moralna ništarija. Takvi ne zaslužuju nikakvu šansu da budu predvodnici nezadovoljnih.

Pitanje je ko su ti ljudi koji kriju svoje lice, koji neće da imaju ime i prezime, ali koji prvi staju u red kada se mere zasluge i dele privilegije. Takav soj ljudi ne može da nosi pozitivnu promenu u društvu.

Ljudi bez lica hoće da stoje naspram Vučića i Srbije, ali jasno je da se takvima ne može verovati.

S druge strane, Aleksandar Vučić je oličenje Srbije kakvu danas imamo - stabilne, sigurne i poštovane države koja se ne cenka oko svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Tako građena i uspravljena država garant je stabilnosti i sigurnosti svoh njenih građana. Vučić je taj koji nikad nije bio čovek bez lica, imena ili porekla.

On je pokazao da i u ovoj društvenoj krizi ne beži od odgovornosti i nije mu strano da uđe i u rat, ali rat rečima, idejama, programima...

Onaj pravi rat neko drugi priziva, a Aleksandar Vučić je do sada pokazao da je njegov svaki politički potez bio usmeren upravo da se izbegnu sukobi, a Srbija sačuva i zaštiti.

