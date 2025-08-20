VUČEVIĆ NA SKUPU U PANČEVU: Evo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije koja nigde ne ide da lomi i razbija, već da brani mir
MILOŠ Vučević, predsednik Srpske napredne stranke, večeras se pridružio građanima koji se protive blokadama u Pančevu, na skupu koji je održan ispred ispred Gradske uprave. Dočekan je aplauzima, posle čega je razgovarao sa okupljenim građanima.
"Večeras možemo da vidimo kako izgleda okupljanje većinske i pristojne Srbije koja nigde ne ide da lomi i razbija, već da brani mir", poručio je Vučević na Instagramu.
Predsednik SNS je na svom nalogu objavio i snimke sa okupljanja u Pančevu.
"Građani protiv blokada", poručio je Vučević u opisu slika sa građanima na skupu u Pančevu.
Podsetimo, širom Srbije večeras su održana okupljanja građana koji se protive blokadama i koji su poručili da je dosta blokada i da žele normalan život, da rade, da uče i da se kreću, a najavili su nova okupljanja u subotu.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)