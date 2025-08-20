Politika

MOĆAN VIDEO: Građani jasno - ustali smo protiv blokada! (VIDEO)

В. Н.

20. 08. 2025. u 22:00

U SRBIJI je u 50 gradova održan protest građana protiv blokada.

МОЋАН ВИДЕО: Грађани јасно - устали смо против блокада! (ВИДЕО)

Foto Novosti

Danas smo ovde izašli u  ime naroda da se borimo protiv blokadera, dosta nam je ove situacije, ruševine i svakodnevne patnje.

