MOĆAN VIDEO: Građani jasno - ustali smo protiv blokada! (VIDEO)
U SRBIJI je u 50 gradova održan protest građana protiv blokada.
Danas smo ovde izašli u ime naroda da se borimo protiv blokadera, dosta nam je ove situacije, ruševine i svakodnevne patnje.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
