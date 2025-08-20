"JEDVA ČEKAMO DA SE SVE VRATI U NORMALU!" Temerin na ulicama protiv blokada (VIDEO)

GRAĐANI su večeras širom Srbije ustali protiv blokada. Na ulicama su i građani Temerina.

Foto: Novosti

- Jedva čekamo da se sve vrati u nomrmalu. Naša ćerka studira i ovo je mučenje za sve nas - poručuju građani Temerina.

Pogledajte njihove poruke sa skupa protiv blokada:

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život.