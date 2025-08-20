Politika

ČOKA PROTIV BLOKADA: Hoćemo da se krećemo slobodno

В. Н.

20. 08. 2025. u 19:32

STANOVNICI Čoke dali su svoj doprinos akciji "građani protiv blokada".

ЧОКА ПРОТИВ БЛОКАДА: Хоћемо да се крећемо слободно

Foto Novosti

Oni su poručili da žele slobodu. Da mogu da se kreću slobodno. Da žele mir.

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu