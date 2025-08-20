Politika

NE DA RUŠIMO NAŠU ZEMLJU: Poruke građana Bora protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 19:04

GRAĐANI Bora su izašli na ulice da podrže skup protiv blokada.

НЕ ДА РУШИМО НАШУ ЗЕМЉУ: Поруке грађана Бора против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- I mi treba da se menjamo, svi treba da se menjamo a ne da rušimo našu zemlju - poručila je sugrađanka iz Bora. 

