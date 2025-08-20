Politika

STARA PAZOVA JE USTALA PROTIV BLOKADA: Građani žele nazad normalan život koji im je oduzet (FOTO/VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 18:49

I GRAĐANI Stare Pazove su ustali protiv blokada! Narodu je dosta blokada, žele da se vrate normalnom životu.

СТАРА ПАЗОВА ЈЕ УСТАЛА ПРОТИВ БЛОКАДА: Грађани желе назад нормалан живот који им је одузет (ФОТО/ВИДЕО)

Foto Novosti

U centru Stare Pazove se okupio veliki broj ljudi koji žele da iskažu svoju podršku skupu protiv blokada.

Foto: Фото Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu