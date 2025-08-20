Politika

"BLOKADERI NE MOGU DA SE PRIKUPE" Vučić: Pošto noću luduju, obično im se spava

V.N.

20. 08. 2025. u 13:00

PREDSEDNIK Srbije obratio se građanima iz prostorija SNS na Paliluli, koje su prethodno blokaderi nasilnici potpuno demolirali.

БЛОКАДЕРИ НЕ МОГУ ДА СЕ ПРИКУПЕ Вучић: Пошто ноћу лудују, обично им се спава

Foto: Informer printksrin

 - Ukupno ih je danas bilo 77 u Beogradu, kod Pravnog fakulteta 50, kod Avijatičarskog trga 27. Pošto noću luduju, obično im se spava, pa ne mogu da prikupe mnogo njih - kaže predsednik.

- Krenuli su sa nama u priču da hoće pravdu, onda su izmislili paganske običaje za 16 minuta ćutanja, paljenja sveća gde se ne pale itd. Zna se gde se pale sveće. Služe se raznim trikovima, a toga nigde u pravoslavlju. Blokiraju puteve, 23.000 kriminalnih skupova, protivzakonitih. Lako je nostalgično se vratiti u neka druga vremena, ali kada prođe zanesenost, onda sve prestaje neuporedivo bolje i lakše - poručio je Vučić.  

Ističe da je potrebno razumeti ljude koji veruju u blokade.

- Kod njih se pojavila nada, jer oni su trovani kako u zemlji ništa ne valja - naglasio je predsednik. 

