"BLOKADERI NE MOGU DA SE PRIKUPE" Vučić: Pošto noću luduju, obično im se spava
PREDSEDNIK Srbije obratio se građanima iz prostorija SNS na Paliluli, koje su prethodno blokaderi nasilnici potpuno demolirali.
- Ukupno ih je danas bilo 77 u Beogradu, kod Pravnog fakulteta 50, kod Avijatičarskog trga 27. Pošto noću luduju, obično im se spava, pa ne mogu da prikupe mnogo njih - kaže predsednik.
- Krenuli su sa nama u priču da hoće pravdu, onda su izmislili paganske običaje za 16 minuta ćutanja, paljenja sveća gde se ne pale itd. Zna se gde se pale sveće. Služe se raznim trikovima, a toga nigde u pravoslavlju. Blokiraju puteve, 23.000 kriminalnih skupova, protivzakonitih. Lako je nostalgično se vratiti u neka druga vremena, ali kada prođe zanesenost, onda sve prestaje neuporedivo bolje i lakše - poručio je Vučić.
Ističe da je potrebno razumeti ljude koji veruju u blokade.
- Kod njih se pojavila nada, jer oni su trovani kako u zemlji ništa ne valja - naglasio je predsednik.
