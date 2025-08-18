Politika

MINISTAR ĐURIĆ: Pismo NVO strancima da se umešaju je otvoreni pokušaj rušenja ustavnog poretka

В. Н.

18. 08. 2025. u 17:36

OTKRIVANjE predloga određenih nevladinih organizacija, kojima se od stranih ambasada traži podrška za smenu i razvlašćivanje predsednika Republike, predstavlja skandalozan i nedopustiv čin.

МИНИСТАР ЂУРИЋ: Писмо НВО странцима да се умешају је отворени покушај рушења уставног поретка

Foto MSP

Reč je o otvorenom pokušaju rušenja ustavnog poretka i potkopavanja demokratske volje građana.

Nijedna nevladina organizacija nema mandat da odlučuje o političkoj sudbini zemlje, niti da poziva strane aktere da se mešaju u unutrašnje procese. Takvi potezi nisu ništa drugo do atak na suverenitet i destabilizacija države.

Predsednik Republike uživa legitimitet dobijen na slobodnim i demokratskim izborima. Svaki pokušaj da se taj legitimitet ospori kroz zakulisne akcije i pritiske spolja je direktno suprotstavljen interesima građana.

Očekujemo da nadležni organi hitno ispitaju ovaj slučaj, a od domaće i međunarodne javnosti tražimo jasnu osudu onih koji bi da, umesto dijaloga i demokratskih procedura, u naš politički život uvedu haos i tutorstvo stranih centara moći.

Republika Srbija neće dozvoliti da bilo ko, iznutra ili spolja, upravlja njenom političkom voljom.

Suverenitet i slobodna odluka građana nemaju alternativu.

