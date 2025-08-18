MINISTAR ĐURIĆ: Pismo NVO strancima da se umešaju je otvoreni pokušaj rušenja ustavnog poretka
OTKRIVANjE predloga određenih nevladinih organizacija, kojima se od stranih ambasada traži podrška za smenu i razvlašćivanje predsednika Republike, predstavlja skandalozan i nedopustiv čin.
Reč je o otvorenom pokušaju rušenja ustavnog poretka i potkopavanja demokratske volje građana.
Nijedna nevladina organizacija nema mandat da odlučuje o političkoj sudbini zemlje, niti da poziva strane aktere da se mešaju u unutrašnje procese. Takvi potezi nisu ništa drugo do atak na suverenitet i destabilizacija države.
Predsednik Republike uživa legitimitet dobijen na slobodnim i demokratskim izborima. Svaki pokušaj da se taj legitimitet ospori kroz zakulisne akcije i pritiske spolja je direktno suprotstavljen interesima građana.
Očekujemo da nadležni organi hitno ispitaju ovaj slučaj, a od domaće i međunarodne javnosti tražimo jasnu osudu onih koji bi da, umesto dijaloga i demokratskih procedura, u naš politički život uvedu haos i tutorstvo stranih centara moći.
Republika Srbija neće dozvoliti da bilo ko, iznutra ili spolja, upravlja njenom političkom voljom.
Suverenitet i slobodna odluka građana nemaju alternativu.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
