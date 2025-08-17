NASTAVLJAJU SE SCENE JEZIVOG NASILJA: Blokaderi do sada spaljivali prostorije, da li će od večeras početi da spaljuju ljude?

ČETIRI dana zaredom gledamo slike nasilja i terora na ulicama Srbije.

Foto: Profimedia

Na meti blokadera siledžija su prostorije SNS-a koje su uništavane danima unazad širom Srbije, a i sinoć smo svedočili jezivim scenama nastavka siledžijstva i huliganizma.

Blokaderi siledžije su zapalili i uništili prostorije SNS-a u Valjevu koje se nalaze u podnožju zgrade u kojoj ljudi žive.

Razbili su prozore na objektu, a kasnije ubacivali pirotehnička sredstva, baklje, topovske udare, kamenice, flaše, a životi građana koji žive u toj zgradi bili su ugroženi.

U toj zgradi bilo je dosta stanara koji tu žive i koji mogu da nastradaju od podmetnutog požara.

Do sada su spaljivali prostorije, a da li će od večeras početi da spaljuju ljude?

U Valjevu su blokaderi siledžije sinoć bili najekstremniji, a nakon napada na prostorije SNS-a, krvnički su napali policiju.

Divljali su blokaderi i ostalim gradovima, Beogradu i Novom Sadu.