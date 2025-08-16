Politika

"SAD PESNICE IDU" Blokaderi teroristi najavili novo nasilje (VIDEO)

Novosti online

16. 08. 2025. u 21:34

BLOKADERI teroristi iz Valjeva uz psovke su zapretili nasiljem.

САД ПЕСНИЦЕ ИДУ Блокадери терористи најавили ново насиље (ВИДЕО)

Foto: Printskrin N1

- Sad pesnice idu - poručio je jedan terorista za N1.

