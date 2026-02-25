HRVAT OVO NIKAKO NIJE OČEKIVAO! Žestoke uvrede na račun bivšeg trenera Novaka Đokovića

KAKAV sunovrat!

Foto: Profimedia

Stefanos Cicipas je došao u Dubai da brani titulu osvojenu prošle godine, ali se zaglavio na prvoj prepreci. Grčki teniser, koji je nekada bio treći igrač sveta, izgubio je od Francuza Uga Umberta sa 6:4, 7:5 i tako završio svoj nastup na ATP turniru iz serije 500.

Poraz je doveo do toga da Cicipas padne na 42. mesto na ATP listi i da će od ponedeljka prvi put posle osam godina biti van prvih 40. Sezonu za zaborav 2025. obeležile su promene trenera, dugotrajni problemi sa leđima, potraga za pravim reketom i napadi anksioznosti.

Nakon što je poslednjih godina eksperimentisao sa trenerima, uključujući Marka Filipusisa i kratkog boravka sa Goranom Ivaniševićem prošle sezone, Cicipas se vratio radu sa svojim ocem, Apostolosom, koji ga je trenirao veći deo života.

Naročito je bila zanimljiva saradnja sa Goranom Ivaniševićem. Bivši trener Novaka Đokovića nije imao reči hvale za grčkog tenisera. Bilo mu je jasno da Cicipas nije dovoljno posvećen tenisu, da je u lošoj fizičkoj kondiciji i došlo je do razlaza. Međutim, sada je dvostruki grend slem finalista odlučio da ga javno isproziva.

FOTO: Tanjug/AP

- Osećam se kao kod kuće sa svojim timom, imam osećaj da svi pripadaju tamo gde jesu, nema nikakve tenzije. Imao sam period sa nervozom i novim licima što je stvorilo dosta konfuzije. Žalim zbog određenih odluka koje sam doneo gledajući njihove rezultate iz prošlosti. Ono što sam naučio kroz ceo taj proces jeste da to što je neko bio vrhunski teniser ne znači automatski da može da bude dobar trener - rekao je Cicipas, koji će posle poraza od Iga Ambera na startu turnira u Dubaiju ispasti iz prvih 40 na ATP listi.

Nastavio je Stefanos da provocira Ivaniševića.

- Ponekad su pravi ljudi za vas oni koji možda nisu bili najbolji, nisu osvajali slemove niti bili legende sporta. Upravo oni mogu da izvuku najviše od vas. Ljudi često misle da mi je potrebno neko veliko tenisko ime da bih unapredio svoju igru. Naravno da želim da poboljšam igru na mreži, voleje i defanzivu, ali ne znači da bivši grend slem šampion zna kako to da uradi na pravi način:

Pored oca Apostolosa, pomaže mu i kapiten Dejvis kup tima Grčke Dimitris Hadžinikolau.

- Veoma je vredan radnik, pomagao mi je uvek da radim naporno, da budem posvećen i disciplinovan. Upravo to i tražim - zaključio je Cicipas.