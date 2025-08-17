Politika

ŠEŠELJ "OPLEO" PO SVIMA: Ja govorim već dve godine...

Novosti online

17. 08. 2025. u 00:40

SVE je veći sukob između blokadera i prozapadne opozicije, otkrio je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Strane službe traže da na sledećim izborima u Srbiji ne učestvuju prozapadne političke partije, objasnio je predsednik SRS.

- Ja govorim o tome dve godine, da su oni otpisani. Sada se to potvrđuje - kazao je Šešelj.

Ističe da strane službe ne vide šansu u Draganu Đilasu, Mariniki Tepić, Zdravku Ponošu, Srđanu Milivojeviću...

- Zapad pravi potpuno novu listu - kazao je Šešelj za Informer TV.

