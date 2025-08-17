ŠEŠELJ "OPLEO" PO SVIMA: Ja govorim već dve godine...
SVE je veći sukob između blokadera i prozapadne opozicije, otkrio je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
Strane službe traže da na sledećim izborima u Srbiji ne učestvuju prozapadne političke partije, objasnio je predsednik SRS.
- Ja govorim o tome dve godine, da su oni otpisani. Sada se to potvrđuje - kazao je Šešelj.
Ističe da strane službe ne vide šansu u Draganu Đilasu, Mariniki Tepić, Zdravku Ponošu, Srđanu Milivojeviću...
- Zapad pravi potpuno novu listu - kazao je Šešelj za Informer TV.
