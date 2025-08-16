Politika

UDRUŽILI SE PROTIV VUČIĆA! Otvorena kampanja antisrpskih, sarajevskih i hrvatskih medija i blokadera, priželjkuju mrtve u Srbiji!

В.Н.

16. 08. 2025. u 09:10

DOK blokaderi psuju majku predsedniku opštine Inđija, Nova S ripostuje snimak i optužuje ga da se "sukobi sa građanima"...

УДРУЖИЛИ СЕ ПРОТИВ ВУЧИЋА! Отворена кампања антисрпских, сарајевских и хрватских медија и блокадера, прижељкују мртве у Србији!

Foto: Novosti

Za to vreme Štimac preti policiji, a ideolozi blokadera organizuju kampanju napada na Vučića u regionalnim medijima.

Celokupan viideo pogledajte ovde: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare
Politika

0 23

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 00:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)