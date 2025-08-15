BLOKADERSKI EKSTREMISTI DELE UPUTSTVA ZA NAPAD NA POLICIJU: U bolesnim namerama ih podržavaju i Hrvati (FOTO)

Na društvenoj mreži Redit, blokaderi nastavljaju sa širenjem opasnih poruka, ovog puta sa direktnim instrukcijama za napade na pripadnike policije i žandarmerije.

Foto: Printskrin

U jednoj od objava, koja se širi među pristalicama ovih nasilnih grupa, otvoreno se poziva na oduzimanje, kako oni kažu, “glavnog oružja žandarmerije” - izazivanje straha kod građana. Autor poruke tvrdi da “svest o (ne)sposobnostima žandarmerije raste iz dana u dan” i da su “ljudi sve organizovaniji i trezveniji”, sugerišući da narod “instinktivno počinje da shvata šta treba i kad raditi”.

Ovakvi pozivi na nasilje i pokušaji da se građani motivišu na fizičke sukobe sa državnim organima samo potvrđuju pravu prirodu blokaderskog pokreta - ekstremističku, opasnu i duboko nedemokratsku. Cilj im nije mirni protest, već stvaranje haosa, slabljenje institucija i ugrožavanje bezbednosti svih građana Srbije.

Ono što najviše zabrinjava je činjenica da ih podržavaju i Hrvati, što govori dosta o njima.

Foto: Printskrin