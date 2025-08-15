BLOKADERSKI EKSTREMISTI DELE UPUTSTVA ZA NAPAD NA POLICIJU: U bolesnim namerama ih podržavaju i Hrvati (FOTO)
Na društvenoj mreži Redit, blokaderi nastavljaju sa širenjem opasnih poruka, ovog puta sa direktnim instrukcijama za napade na pripadnike policije i žandarmerije.
U jednoj od objava, koja se širi među pristalicama ovih nasilnih grupa, otvoreno se poziva na oduzimanje, kako oni kažu, “glavnog oružja žandarmerije” - izazivanje straha kod građana. Autor poruke tvrdi da “svest o (ne)sposobnostima žandarmerije raste iz dana u dan” i da su “ljudi sve organizovaniji i trezveniji”, sugerišući da narod “instinktivno počinje da shvata šta treba i kad raditi”.
Ovakvi pozivi na nasilje i pokušaji da se građani motivišu na fizičke sukobe sa državnim organima samo potvrđuju pravu prirodu blokaderskog pokreta - ekstremističku, opasnu i duboko nedemokratsku. Cilj im nije mirni protest, već stvaranje haosa, slabljenje institucija i ugrožavanje bezbednosti svih građana Srbije.
Ono što najviše zabrinjava je činjenica da ih podržavaju i Hrvati, što govori dosta o njima.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
