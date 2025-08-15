Politika

VUČIĆ VEČERAS U DNEVNIKU NA RTS1

В.Н.

15. 08. 2025. u 18:02

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost Dnevnika 2 na RTS 1, večeras u 19.30 časova.

Foto Instagram/buducnostsrbijeav

Ova informacija objavljena je na zvaničnom Instaram nalogu predsednika. 

Tagovi
