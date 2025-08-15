Politika

EKSKLUZIVNI SNIMCI IZ VALJEVA: Blokaderi teroristi linčuju policiju (VIDEO)

Новости онлине

15. 08. 2025. u 11:30

BLOKADERI teroristi brutalno su sinoć napali i linčovali policiju u Valjevu koja je mirno stajala u kordonu!

ЕКСКЛУЗИВНИ СНИМЦИ ИЗ ВАЉЕВА: Блокадери терористи линчују полицију (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Fašisti blokaderi brutalno su napali policiju koja je mirno stajala i maksimalno trpela kamenovanje, topovske udare, petarde.

Polidžija nije reagovala, dok životi nisu bili ugroženi.

Na snimcima koje objavljuju "Novosti", vidi se horda razularenih blokadera, koja nemilorsdno i krvnički napada policiju.

Pogledajte ekskluzivne snimke blokaderskih siledžija i scene jezivog nasilja u Valjevu.

