NOVA S GURA SRBIJU U GRAĐANSKI RAT! Prvi nacrtali metu Andreju Vučiću i podržali otvoren POZIV NA LIKVIDACIJU

PROZAPADNI mediji, među kojima se za prvo mesto bore Nova S i N1, nastavljaju da podgrevaju situaciju u Srbiji u cilju izazivanja građanskog rata, i to tako što daju prostor najekstremnijim pozivima na nasilje. Na svom portalu, ovi mediji su preneli saopštenje grupe „Pravni u blokadi“, koji su na društvenim mrežama objavili poziv na večerašnji protest pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“, a kojim jasno pozivaju na ubistvo brata predsednika Srbije, Andreja Vučića.

Foto: Printskrin

Ono što Nova S prećutkuje, a što je suštinsko, jeste da je u samoj objavi ove grupe prikazana fotografija na kojoj je maskirana osoba s pištoljem uperenim u Andreja Vučića, brata predsednika Srbije. I sama upotreba reči „pucate“ u ovom kontekstu, uz takav vizuelni sadržaj, nedvosmisleno implicira na vatreno nasilje i fizičku likvidaciju.

Posebno zabrinjava činjenica da je upravo novinarka Nove S, Žaklina Tatalović, bila prva koja je na društvenim mrežama podelila fotografiju Andreja Vučića, i to u zajedničkom komentarisanju sa profilom „Pravni u blokadi“ povodom njegovog dolaska u Pionirski park još sinoć.

Foto: Printskrin

Ova koordinisana aktivnost, gde medijski radnici zajedno sa ekstremističkim nalozima na internetu učestvuju u etiketiranju i targetiranju pojedinaca, pokazuje koliko je duboko ukorenjena mreža koja danima promoviše mržnju i poziva na građanski rat.

Umesto da ovaj sadržaj bude osuđen kao javni poziv na ubistvo, Nova S ga je bez ikakvog kritičkog osvrta promovisala svojim čitaocima, dodatno ga stavivši u kontekst navodne „borbe protiv režima“. Ovim postupkom, ovaj medij je ne samo legitimisao ekstremističku retoriku, već i aktivno doprineo širenju ozbiljnih pretnji po bezbednost pojedinaca i stabilnost države.

Foto: Printskrin

Podsetimo, grupa „Pravni u blokadi“ je u više navrata objavljivala pretnje, lažne informacije i poruke koje pozivaju na rušenje ustavnog poretka, što je teško krivično delo.

Njihove poruke, posebno u poslednje dve objave imaju elemente otvorenog poziva na građanski rat, a činjenica da ih vodeći opozicioni mediji podržavaju i promovišu, predstavlja alarm za sve nadležne institucije.

Foto: Printskrin

Iako je reč o jasnoj i nedvosmislenoj pretnji životu, tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i dalje ćuti. Da li čekaju odobrenje vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, ili je reč o svesnom ignorisanju ozbiljnog krivičnog dela, ostaje pitanje na koje javnost mora dobiti odgovor.